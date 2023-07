La Cueillette Barbyonne Route Départementale Barby, 12 juillet 2023, Barby.

Barby,Ardennes

Possibilité de commander le matin pour le soir..

fin : . .

Route Départementale

Barby 08300 Ardennes Grand Est



Possibility to order in the morning for the evening.

Posibilidad de pedir por la mañana para la noche.

Möglichkeit, am Morgen für den Abend zu bestellen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme