Cérémonie au Leadership Monument Route départementale 913 Sainte-Marie-du-Mont, 4 juin 2024 10:00, Sainte-Marie-du-Mont.

Sainte-Marie-du-Mont,Manche

Hommage au major Winters et à tous les parachutistes de la 101ème Airborne Division..

2024-06-04 10:00:00 fin : 2024-06-04 10:30:00. .

Route départementale 913

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



Tribute to Major Winters and all the paratroopers of the 101st Airborne Division.

Homenaje al Mayor Winters y a todos los paracaidistas de la 101ª División Aerotransportada.

Hommage an Major Winters und alle Fallschirmjäger der 101. Airborne Division.

Mise à jour le 2023-12-06 par CDT Manche