MARCHÉ DE NOËL DE HENRIDORFF Route de Waltembourg Henridorff, 25 novembre 2023, Henridorff.

Henridorff,Moselle

Vente de produits artisanaux réalisés par les membres de l’atelier d’art décoratif du village ( couronnes, arrangements, décors divers) . Animations tout au long du week-end : ateliers bricolages pour enfant, rencontre avec Olaf de la reine des neiges, lecture contée de Michka à 16 h les deux jours, spectacle son et lumière autour du sapin samedi à 18 h et 20 h / dimanche à 17 h.

Restauration : boissons (soft, vin chaud, café …) et gaufres, gâteaux en continu, soirée pizza et tarte flambée sur place et à emporter samedi soir, bouchées à la reine dimanche midi (sur réservation uniquement).. Tout public

Samedi 2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. 0 EUR.

Route de Waltembourg Salle Socioculturelle

Henridorff 57820 Moselle Grand Est



Sale of handicrafts made by members of the village?s decorative arts workshop (wreaths, arrangements, various decorations). Entertainment throughout the weekend: children?s craft workshops, meeting with Olaf from the Snow Queen, storytelling reading of Mishka at 4 p.m. on both days, sound and light show around the tree on Saturday at 6 and 8 p.m. / Sunday at 5 p.m.

Catering: drinks (soft drinks, mulled wine, coffee, etc.) and waffles, continuous cakes, pizza and tarte flambée evenings on site and to take away on Saturday evening, bouchées à la reine on Sunday lunchtime (by reservation only).

Venta de productos artesanales elaborados por los miembros del taller de artes decorativas del pueblo (coronas, arreglos, adornos diversos). Animación durante todo el fin de semana: talleres de manualidades para niños, encuentro con Olaf de la Reina de las Nieves, lectura de cuentos a cargo de Mishka a las 16.00 h ambos días, espectáculo de luz y sonido alrededor del árbol de Navidad el sábado a las 18.00 h y a las 20.00 h / el domingo a las 17.00 h.

Restauración: bebidas (refrescos, vino caliente, café, etc.) y gofres, tartas continuas, pizza y tarta flambeada por la noche in situ y para llevar el sábado por la noche, bouchées à la reine el domingo al mediodía (sólo con reserva previa).

Verkauf von handwerklichen Produkten, die von den Mitgliedern der Werkstatt für dekorative Kunst des Dorfes hergestellt wurden (Kränze, Gestecke, verschiedene Dekorationen). Animationen das ganze Wochenende über: Bastelworkshops für Kinder, Treffen mit Olaf von der Schneekönigin, Märchenlesung von Michka um 16 Uhr an beiden Tagen, Ton- und Lichtshow um den Baum herum am Samstag um 18 und 20 Uhr / Sonntag um 17 Uhr.

Verpflegung: Getränke (Softdrinks, Glühwein, Kaffee?) und Waffeln, durchgehend Kuchen, Pizza- und Flammkuchenabend vor Ort und zum Mitnehmen am Samstagabend, Königinnenbissen am Sonntagmittag (nur mit Reservierung).

Mise à jour le 2023-10-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG