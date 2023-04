De Ferme en Ferme au Domaine de Provensol route de Vinsobres Venterol Venterol Catégories d’Évènement: Drôme

2023-04-29 – 2023-04-30

Drome Venterol . De ferme en ferme, nos producteurs vous ouvrent leurs portes.

Vins bio médaillés des Côtes du Rhône. Visite et dégustation commentées. Assiettes-repas pique-nique (18€), réservation conseillée. thouroude.provensol@orange.fr http://www.domainedeprovensol.fr/ route de Vinsobres Domaine de Provensol Venterol

