SPORT SCOLAIRE : CROSS DÉPARTEMENTAL UNSS 34 Route de Villeveyrac Montagnac, 22 novembre 2023, Montagnac.

Montagnac,Hérault

Le mercredi 22 novembre l’UNSS 34 organise, en collaboration avec Hérault Sport, son traditionnel Cross-Country, qualificatif pour le Cross Régional, au Parc Départemental de Bessilles..

2023-11-22 10:30:00 fin : 2023-11-22 17:00:00. .

Route de Villeveyrac

Montagnac 34530 Hérault Occitanie



On Wednesday November 22, the UNSS 34, in collaboration with Hérault Sport, is organizing its traditional Cross-Country qualifier for the Cross Régional at the Parc Départemental de Bessilles.

El miércoles 22 de noviembre, la UNSS 34, en colaboración con Hérault Sport, organiza su tradicional prueba de Cross-Country, clasificatoria para el Cross Regional, en el Parc Départemental de Bessilles.

Am Mittwoch, dem 22. November, organisiert die UNSS 34 in Zusammenarbeit mit Hérault Sport im Parc Départemental de Bessilles ihren traditionellen Cross-Country, der sich für den regionalen Cross qualifiziert.

Mise à jour le 2023-10-16 par HERAULT SPORT