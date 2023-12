Grand repas de réveillon dansant Route de Villefranche Arcambal, 1 décembre 2023, Arcambal.

Arcambal,Lot

Organisé par « A Corps Danses » dans la salle de l’espace culturel, le grand réveillon dansant d’Arcambal vous propose de déguster un repas de fête et de danser jusqu’au bout de la nuit !

Animation par Mathieu DJ danseur.

Réservations avant le 16 décembre 2023 par téléphone..

2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . 85 EUR.

Route de Villefranche Salle de l’espace culturel

Arcambal 46090 Lot Occitanie



Organized by « A Corps Danses » in the Cultural Centre, Arcambal’s big New Year’s Eve dance party invites you to enjoy a festive meal and dance the night away!

Entertainment by Mathieu, DJ and dancer.

Reservations by telephone before December 16, 2023.

Organizada por « A Corps Danses » en el Centro Cultural, la fiesta de baile de Nochevieja de Arcambal te invita a disfrutar de una comida festiva y a bailar toda la noche

Animación a cargo de Mathieu, DJ y bailarín.

Reservas por teléfono antes del 16 de diciembre de 2023.

Organisiert von « A Corps Danses » im Saal des Kulturzentrums, bietet Ihnen der große Tanzabend von Arcambal die Möglichkeit, ein festliches Essen zu genießen und bis zum Ende der Nacht zu tanzen!

Animation durch Mathieu DJ und Tänzer.

Reservierungen bis zum 16. Dezember 2023 per Telefon.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cahors – Vallée du Lot