« Like me », déambulation en piscine Route de Veulettes Cany-Barville, 7 février 2024, Cany-Barville.

Cany-Barville,Seine-Maritime

« Chaque minute compte. Je dois accepter la pression, la faire mienne. Tenir, jusqu’à l’asphyxie. Je dicte mes règles, je suis un conquérant de l’impossible. »

Un champion d’apnée.

Des casques.

Des pas dans le pédiluve.

Une noyade.

Des voix adolescentes.

Un casier qui claque.

Une vidéo virale.

Un puzzle à reconstituer.

Jusqu’où est-on prêt à aller pour sauver son image ?

Like me est une déambulation en piscine qui questionne sur notre besoin d’exister aux yeux du monde, de plaire à tout prix, au détriment de notre vérité parfois.

DURÉE : 1h

TARIFS : 6 à 11€

Public : 12 ans +

Séances : mardi 6 février à 20h et le mercredi 7 février à 19h.

Route de Veulettes piscine de la vallée

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



« Every minute counts. I have to accept the pressure, make it my own. Hold on, until I asphyxiate. I dictate the rules, I’m a conqueror of the impossible

An apnea champion.

Helmets.

Footsteps in the foot bath.

Drowning.

Teenage voices.

A slamming locker.

A viral video.

A puzzle to piece together.

How far are we willing to go to save our image?

Like me is a stroll through the pool that questions our need to exist in the eyes of the world, to please at all costs, sometimes to the detriment of our truth.

DURATION: 1h

RATES: 6 to 11?

Public : 12 years +

Screenings: Tuesday, February 6 at 8pm and Wednesday, February 7 at 7pm

« Cada minuto cuenta. Tengo que aceptar la presión, hacerla mía. Tengo que aguantar hasta asfixiarme. Yo dicto mis reglas, soy un conquistador de lo imposible

Un campeón de la apnea.

Cascos.

Pisadas en el pediluvio.

Ahogos.

Voces adolescentes.

Un portazo en una taquilla.

Un vídeo viral.

Un puzzle que recomponer.

¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvar tu imagen?

Like me es un viaje por la piscina que cuestiona nuestra necesidad de existir a los ojos del mundo, de agradar a toda costa, a veces en detrimento de nuestra verdad.

DURACIÓN: 1 hora

PRECIO: de 6 a 11 años

Público: mayores de 12 años

Proyecciones: martes 6 de febrero a las 20.00 h y miércoles 7 de febrero a las 19.00 h

« Jede Minute zählt. Ich muss den Druck annehmen, ihn zu meinem machen. Bis zum Ersticken durchhalten. Ich bestimme die Regeln, ich bin ein Eroberer des Unmöglichen. »

Ein Meister im Apnoe-Tauchen.

Ein paar Helme.

Schritte im Fußbad.

Ein Ertrinkender.

Stimmen von Teenagern.

Ein Schließfach, das klappert.

Ein virales Video.

Ein Puzzle, das zusammengesetzt werden muss.

Wie weit ist man bereit zu gehen, um sein Image zu retten?

Like me ist eine Wanderung durch den Pool, die unser Bedürfnis, in den Augen der Welt zu existieren, um jeden Preis zu gefallen, hinterfragt, manchmal auf Kosten unserer Wahrheit.

DAUER: 1 Stunde

PREISE : 6 bis 11 ?

Öffentlich: 12 Jahre +

Vorstellungen: Dienstag, den 6. Februar um 20 Uhr und Mittwoch, den 7. Februar um 19 Uhr

Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche