TERVILLE EN SCÈNE – SORCIÈRE KARAMÉLIS ET L’ORTIE route de Verdun Terville, 29 octobre 2023, Terville.

Terville,Moselle

Quand Poilroux l’écureuil était petit, il voulait connaître le secret des arbres. Il parcourait la forêt en criant : « Arbre, arbre, dis-moi ton secret, si tu te tais je te coupe le pied ! Mais les arbres se taisaient. Un lutin lui apprendra que, pour faire parler les arbres, rien ne sert de crier, il faut juste chanter. À partir de ce jour, Poilroux grandira dans la sagesse de la forêt et de ses plus mystérieux secrets.

Grâce à cet écureuil curieux de tout connaître sur la forêt qui l’abrite, ce spectacle nous offre différentes histoires merveilleuses sur les arbres et nous invite ainsi à mieux les respecter.

Compagnie Délicieux Sortilèges

Spectacle conte tout public à partir de 3 ans

Interprétée par : Elisabeth Malgonne conteuse ventriloque. Enfants

Dimanche 2023-10-29 15:30:00 fin : 2023-10-29 . .

route de Verdun

Terville 57180 Moselle Grand Est



When Poilroux the squirrel was little, he wanted to know the secret of the trees. He would roam the forest shouting: « Tree, tree, tell me your secret, or I’ll cut off your foot! But the trees were silent. An elf taught him that, to make the trees talk, you don’t have to shout, you just have to sing. From that day on, Poilroux grew up with the wisdom of the forest and its most mysterious secrets.

Thanks to this squirrel, curious to know everything about the forest that shelters him, this show offers us different wonderful stories about trees and invites us to better respect them.

Compagnie Délicieux Sortilèges

Storytelling show for ages 3 and up

Performed by : Elisabeth Malgonne, ventriloquist and storyteller

Cuando la ardilla Poilroux era pequeña, quería conocer los secretos de los árboles. Recorría el bosque gritando: « Árbol, árbol, dime tu secreto o te corto la pata » Pero los árboles callaban. Un elfo le enseñó que, para hacer hablar a los árboles, no hace falta gritar, basta con cantar. Desde aquel día, Poilroux creció con la sabiduría del bosque y sus secretos más misteriosos.

Gracias a esta ardilla, que siente curiosidad por saberlo todo sobre el bosque que le da cobijo, este espectáculo nos ofrece una serie de historias maravillosas sobre los árboles, y nos invita a mostrarles un mayor respeto.

Compañía Délicieux Sortilèges

Espectáculo de cuentos para todas las edades a partir de 3 años

Interpretado por : Elisabeth Malgonne, ventrílocua y cuentacuentos

Als Poilroux, das Eichhörnchen, noch klein war, wollte es das Geheimnis der Bäume kennen lernen. Es lief durch den Wald und rief: « Baum, Baum, verrate mir dein Geheimnis, wenn du schweigst, schneide ich dir den Fuß ab! Aber die Bäume schwiegen. Ein Kobold brachte ihm bei, dass man die Bäume nicht anschreien, sondern nur singen muss, um sie zum Sprechen zu bringen. Von diesem Tag an wächst Poilroux mit der Weisheit des Waldes und seinen geheimnisvollsten Geheimnissen auf.

Dank dieses neugierigen Eichhörnchens, das alles über den Wald, der es beherbergt, wissen will, bietet uns dieses Theaterstück verschiedene wunderbare Geschichten über die Bäume und lädt uns ein, sie besser zu respektieren.

Kompanie Délicieux Sortilèges (Köstliche Zaubereien)

Erzähltheater für alle ab 3 Jahren

Dargeboten von : Elisabeth Malgonne Märchenerzählerin Bauchrednerin

