TERVILLE EN SCÈNE – VECCHI E BRUTTI route de Verdun Terville, 28 octobre 2023, Terville.

Terville,Moselle

Ils ont la « niaque » et le sens de la vibration positive. C’est efficace et énergique, en clair cela sonne ! Nous sommes ici en présence d’une avoinée de riffs décalés, de rythmiques puissantes, d’harmonica et cuivres tout en swing et d’une voix rauque taillée pour l’exercice.

Les Vecchi naviguent entre chiens et loups ou sont tout simplement assis sur la barrière posée entre rock et blues.. Tout public

Samedi 2023-10-28 21:30:00 fin : 2023-10-28 . 12 EUR.

route de Verdun

Terville 57180 Moselle Grand Est



They have the « niaque » and the sense of positive vibration. It’s efficient and energetic, in other words, it sounds great! We’re in the presence of an oatmeal of offbeat riffs, powerful rhythms, swinging harmonica and brass, and a husky voice cut out for the exercise.

Les Vecchi navigate between dog and wolf, or simply sit on the fence between rock and blues.

Tienen el « niaque » y el sentido de la vibración positiva. Es eficaz y enérgico, en otras palabras, ¡suena genial! Estamos ante un pajar de riffs disonantes, ritmos potentes, armónica y metales oscilantes, y una voz ronca cortada para el ejercicio.

Les Vecchi navegan entre el perro y el lobo, o simplemente se sientan en la valla entre el rock y el blues.

Sie haben den « Nackten » und einen Sinn für positive Vibrationen. Es ist effizient und energiegeladen, es klingt einfach! Wir haben es hier mit einer Menge schräger Riffs, kraftvollen Rhythmen, swingenden Mundharmonika- und Bläsersätzen und einer rauen Stimme zu tun, die wie geschaffen für diese Übung ist.

Die Vecchis bewegen sich zwischen Hunden und Wölfen oder sitzen einfach nur auf dem Zaun zwischen Rock und Blues.

Mise à jour le 2023-10-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME