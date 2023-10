TERVILLE EN SCÈNE – EMY ET EMA route de Verdun Terville, 28 octobre 2023, Terville.

Terville,Moselle

Deux dames, l’une vivant dans une maison de retraite, l’autre, visiteuse de personnes âgées, s’affrontent dans 3 scènes aux dialogues corrosifs et percutants. On assiste à un jeu de ping-pong entre une résidente espiègle et sa visiteuse plutôt austère qui n’ont en commun que la similitude des prénoms, Emy et Ema.

Compagnie Théâtrale: L’Autre Scène

Pièce de théâtre de: Guy Foissy

Mise en Scène: Anne Clausse-Weinberg

Interprétée par: Marie-Jo Dal Pozzolo et Fabienne Thévenin. Tout public

Samedi 2023-10-28 19:45:00 fin : 2023-10-28 . 12 EUR.

route de Verdun

Terville 57180 Moselle Grand Est



Two ladies, one living in a retirement home, the other a visitor to the elderly, clash in 3 scenes of corrosive, hard-hitting dialogue. We witness a game of ping-pong between a mischievous resident and her rather austere visitor, who share only similar first names, Emy and Ema.

Theater Company: L’Autre Scène

Play by: Guy Foissy

Directed by: Anne Clausse-Weinberg

Performed by: Marie-Jo Dal Pozzolo and Fabienne Thévenin

Dos mujeres, una que vive en una residencia de ancianos y otra que visita a los ancianos, se enfrentan en 3 escenas de diálogos corrosivos y contundentes. Asistimos a una partida de ping-pong entre una residente traviesa y su visitante, más bien austera, cuyo único denominador común es la similitud de sus nombres de pila, Emy y Ema.

Compañía: L’Autre Scène

Obra: Guy Foissy Guy Foissy

Dirección: Anne Clausse-Weinberg

Interpretación: Marie-Jo Dal Pozzolo y Fabienne Thévenin Marie-Jo Dal Pozzolo y Fabienne Thévenin

Zwei Damen, die eine lebt in einem Altersheim, die andere besucht ältere Menschen, treffen in drei Szenen mit ätzenden und schlagfertigen Dialogen aufeinander. Wir erleben ein Pingpong-Spiel zwischen einer schelmischen Bewohnerin und ihrer eher strengen Besucherin, die nur die Ähnlichkeit der Vornamen Emy und Ema gemeinsam haben.

Theatergruppe: L’Autre Scène (Andere Bühne)

Theaterstück von: Guy Foissy

Regie: Anne Clausse-Weinberg

Dargestellt von: Marie-Jo Dal Pozzolo und Fabienne Thévenin

Mise à jour le 2023-10-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME