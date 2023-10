TERVILLE EN SCÈNE – EVI’DANSE route de Verdun Terville, 27 octobre 2023, Terville.

Terville,Moselle

Evi’danse Lorraine vous emportera dans son monde artistique en traversant 12 tableaux chorégraphiques et 4 tableaux avec le chanteur Lillian Nawrot qui sera accompagné des danseuses Marie Troadec, Carla Benavolie, Alicia Briard, Élise Thinus, Leïla Jendoubi et Virginie Brévalle Nawrot

Différents groupes les Cristallines , les keops, les Camelianes, les Danakils, les Albatros et les Riverdance vont se croiser afin de vous délivrer leur message par le biais de leur Art, la DANSE.

Chorégraphie et Mise en Scène : Virginie Brevalle Nawrot

Interprétée: par: Marie Troadec, Carla Benavolie, Alicia Briard, Élise Thinus, Leïla Jendoubi et Virginie Brévalle Nawrot. Tout public

Vendredi 2023-10-27 21:45:00 fin : 2023-10-27 . 12 EUR.

route de Verdun

Terville 57180 Moselle Grand Est



Evi?danse Lorraine will carry you away into its artistic world through 12 choreographic tableaux and 4 tableaux with singer Lillian Nawrot, accompanied by dancers Marie Troadec, Carla Benavolie, Alicia Briard, Élise Thinus, Leïla Jendoubi and Virginie Brévalle Nawrot

Various groups – Les Cristallines, Les Keops, Les Camelianes, Les Danakils, Les Albatros and Les Riverdance – will cross paths to deliver their message through the art of DANCE.

Choreography and Stage Direction: Virginie Brevalle Nawrot

Performed by: par: Marie Troadec, Carla Benavolie, Alicia Briard, Élise Thinus, Leïla Jendoubi and Virginie Brévalle Nawrot

Evi?danse Lorraine le hará viajar a través de 12 cuadros coreográficos y 4 cuadros con la cantante Lillian Nawrot, acompañada por las bailarinas Marie Troadec, Carla Benavolie, Alicia Briard, Élise Thinus, Leïla Jendoubi y Virginie Brévalle Nawrot

Varios grupos – Les Cristallines, Les Keops, Les Camelianes, Les Danakils, Les Albatros y Les Riverdance – unirán sus fuerzas para transmitir su mensaje a través del arte de la DANZA.

Coreografía y dirección escénica: Virginie Brevalle Nawrot

Intérpretes: par: Marie Troadec, Carla Benavolie, Alicia Briard, Élise Thinus, Leïla Jendoubi y Virginie Brévalle Nawrot

Evi?danse Lorraine wird Sie in ihre künstlerische Welt entführen, indem sie 12 choreografische Bilder und 4 Bilder mit dem Sänger Lillian Nawrot durchquert, der von den Tänzerinnen Marie Troadec, Carla Benavolie, Alicia Briard, Élise Thinus, Leïla Jendoubi und Virginie Brévalle Nawrot begleitet wird

Die verschiedenen Gruppen Les Cristallines, Les Keops, Les Camelianes, Les Danakils, Les Albatros und Les Riverdance werden sich kreuzen, um Ihnen ihre Botschaft durch ihre Kunst, den TANZ, zu überbringen.

Choreographie und Inszenierung: Virginie Brevalle Nawrot

Darsteller: von: Marie Troadec, Carla Benavolie, Alicia Briard, Élise Thinus, Leïla Jendoubi und Virginie Brevalle Nawrot

