TERVILLE EN SCÈNE – LE MEC DE LA TOMBE D’À CÔTÉ route de Verdun Terville, 26 octobre 2023, Terville.

Terville,Moselle

Elle cite Lacan, il parle de John Deere. Ils sont voisins de cimetière où quotidiennement elle s’agace de son défunt mari parti trop tôt, tandis qu’il se raconte à sa défunte mère pilier de l’exploitation agricole qu’il peine à diriger. Tout les oppose jusqu’à ce qu’un malin feu follet enflamme leurs cœurs en peine. Alors les tombes muettes vont résonner de leur amour tempête. Au cimetière parfois la vie l’emporte !

Cie Théâtrale : La Chimere

De Katarna Mazetti

Adaptation : Alain Ganas

Mise en scène : Didier Bénini

Interprétée par : Cathy Di Matteo et Philipe Beauvais.. Tout public

Jeudi 2023-10-26 20:30:00 fin : 2023-10-26 . 8 EUR.

route de Verdun

Terville 57180 Moselle Grand Est



She quotes Lacan, he talks about John Deere. They live next door to each other at the cemetery, where every day she is annoyed that her late husband left too soon, while he talks to his late mother about the farm he struggles to run. Everything opposes them, until a malignant will-o’-the-wisp ignites their aching hearts. Then the silent tombs resound with their stormy love. In the cemetery, sometimes life wins!

Cie Théâtrale : La Chimere

By Katarna Mazetti

Adapted by Alain Ganas

Directed by: Didier Bénini

Performed by : Cathy Di Matteo and Philipe Beauvais.

Ella cita a Lacan, él habla de John Deere. Viven uno al lado del otro en el cementerio, donde cada día ella se molesta porque su difunto marido se fue demasiado pronto, mientras él habla con su difunta madre sobre la granja que lucha por dirigir. Todo les enfrenta, hasta que un travieso duende enciende sus corazones doloridos. Las tumbas silenciosas resuenan con su tormentoso amor. En el cementerio, a veces la vida gana

Compañía de teatro: La Chimere

De Katarna Mazetti

Adaptación: Alain Ganas

Dirección: Didier Bénini

Interpretada por : Cathy Di Matteo y Philipe Beauvais.

Sie zitiert Lacan, er spricht von John Deere. Sie sind Nachbarn auf dem Friedhof, wo sie sich täglich über ihren verstorbenen Mann ärgert, der viel zu früh gegangen ist, während er sich von seiner verstorbenen Mutter erzählt, die die Stütze des landwirtschaftlichen Betriebs ist, den er nur mit Mühe leiten kann. Alles ist gegensätzlich, bis ein bösartiges Irrlicht ihre Herzen entflammt. Dann werden die stummen Gräber von ihrer stürmischen Liebe widerhallen. Auf dem Friedhof siegt manchmal das Leben!

Theatergruppe: La Chimere (Die Schimäre)

Von Katarna Mazetti

Adaptation: Alain Ganas

Regie: Didier Bénini

Interpretiert von: Cathy Di Matteo und Philipe Beauvais.

Mise à jour le 2023-10-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME