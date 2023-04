CAFÉ-PHILO : « L’HOMME EST-IL UN ANIMAL COMME LES AUTRES ? » DE DANIEL MERCIER Route de Vendres, 14 avril 2023, Béziers.

Un rendez-vous convivial pour mener une réflexion sur la vie et le monde contemporain. Autour d’une boisson, venez partager ce questionnement sur la figure de l’homme dans le règne animal..

2023-04-14 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-14 19:00:00. .

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie



A friendly meeting to reflect on life and the contemporary world. Around a drink, come to share this questioning on the figure of the man in the animal kingdom.

Un encuentro de convivencia para reflexionar sobre la vida y el mundo contemporáneo. Tomando una copa, venga a compartir este cuestionamiento sobre la figura del hombre en el reino animal.

Ein geselliges Treffen, um über das Leben und die heutige Welt nachzudenken. Bei einem Getränk können Sie die Frage nach der Rolle des Menschen im Tierreich teilen.

