SOUTIEN À LA CRÉATION Route de Vendres, 23 janvier 2023, Béziers.

La Scène de Bayssan s’engage à soutenir la création contemporaine et offre la possibilité aux compagnies régionales et nationales de s’approprier les espaces scéniques pour travailler dans des conditions optimales. A ce stade, la rencontre artistes/publics est essentielle ; des temps de restitution ouverts au public ponctueront ainsi la saison pour découvrir les étapes de création..

2023-01-23 à ; fin : 2023-06-09 . .

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Scène de Bayssan is committed to supporting contemporary creation and offers regional and national companies the opportunity to use the stage space to work in optimal conditions. At this stage, the meeting between artists and the public is essential; times of restitution open to the public will punctuate the season to discover the stages of creation.

La Scène de Bayssan se compromete a apoyar la creación contemporánea y ofrece a las compañías regionales y nacionales la posibilidad de utilizar el espacio escénico para trabajar en condiciones óptimas. En esta etapa, el encuentro entre los artistas y el público es esencial; los horarios de las representaciones abiertas al público puntuarán la temporada para descubrir las etapas de la creación.

Die Scène de Bayssan engagiert sich für die Förderung des zeitgenössischen Kunstschaffens und bietet regionalen und nationalen Theatergruppen die Möglichkeit, sich die Bühnenräume anzueignen, um unter optimalen Bedingungen zu arbeiten. In diesem Stadium ist die Begegnung zwischen Künstlern und Publikum von wesentlicher Bedeutung; die Saison wird daher von öffentlichen Aufführungen begleitet, bei denen die Zuschauer die einzelnen Phasen des Schaffens kennenlernen können.

Mise à jour le 2023-02-23 par SCENE DE BAYSSAN