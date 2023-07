Touvent, les secrets d’un parc napoléonien Route de Velles Châteauroux, 17 juillet 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Châteauroux Berry tourisme vous propose des visites guidées du parc de Touvent, désormais établissement Blanche de Fontarce, et de ses chapelles les lundi 17 juillet et 21 août. La légende du général Bertrand vous sera contée lors de cette charmante promenade..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 17:30:00. 5 EUR.

Route de Velles

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



Châteauroux Berry tourisme offers guided tours of the Parc de Touvent, now the Blanche de Fontarce establishment, and its chapels on Monday July 17 and August 21. The legend of General Bertrand will be recounted during this charming walk.

Châteauroux Berry tourisme propone visitas guiadas al parque de Touvent, hoy establecimiento Blanche de Fontarce, y a sus capillas los lunes 17 de julio y 21 de agosto. Durante este encantador paseo se relatará la leyenda del general Bertrand.

Châteauroux Berry tourisme bietet Ihnen am Montag, den 17. Juli und am Montag, den 21. August Führungen durch den Park von Touvent, jetzt Einrichtung Blanche de Fontarce, und seine Kapellen an. Bei diesem reizvollen Spaziergang wird Ihnen die Legende des Generals Bertrand erzählt.

