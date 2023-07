Concours de pétanque Route de Vautebis Saint-Lin, 15 août 2023, Saint-Lin.

Saint-Lin,Deux-Sèvres

Concours de pétanque

SAINT-LIN

Ancien terrain de foot

Dès 14h 10€ la doublette

Organisé par le comité des fêtes.

Renseignements : 06 22 58 00 10.

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . EUR.

Route de Vautebis Stade

Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Petanque competition

SAINT-LIN

Old soccer pitch

From 2pm 10? per double

Organized by the Comité des fêtes.

Information: 06 22 58 00 10

Competición de petanca

SAINT-LIN

Antiguo campo de fútbol

A partir de las 14.00 h 10? por doble

Organizado por el Comité de Fiestas.

Información: 06 22 58 00 10

Wettbewerb im Boulespielen

SAINT-LIN

Ehemaliger Fußballplatz

Ab 14 Uhr 10? pro Doppelspiel

Organisiert vom Festkomitee.

Informationen: 06 22 58 00 10

