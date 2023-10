Exposition de Peinture de Lionel Crotet Route de Varye Saint-Doulchard, 21 octobre 2023, Saint-Doulchard.

Saint-Doulchard,Cher

Lionel Crotet vient pour la seconde fois exposer ses oeuvres au domaine de Varye dans les salles du château..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 18:30:00. .

Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire



For the second time, Lionel Crotet will be exhibiting his work at the Domaine de Varye in the château halls.

Por segunda vez, Lionel Crotet expondrá su obra en el Domaine de Varye, en las salas del castillo.

Lionel Crotet kommt zum zweiten Mal auf die Domaine de Varye, um seine Werke in den Räumen des Schlosses auszustellen.

