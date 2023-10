Moulin de la Rouzique : Viens fabriquer ton papier d’Halloween ! Route de Varennes Couze-et-Saint-Front, 22 octobre 2023, Couze-et-Saint-Front.

Couze-et-Saint-Front,Dordogne

Pendant les vacances de la Toussaint, viens fabriquer ton papier magique !

Après la visite guidée du moulin (14h30 et 16h30), mets en pratique ce que tu as appris avec le guide et fabrique ton papier magique.

Feuilles aux inclusions et formes d‘Halloween (choisis un large sourire, des yeux globuleux ou un nez crochu !) ou petites formes en papier pour suspensions, il y en aura pour tous les apprentis magiciens !

De mystérieuses chauves-souris en papier sont installées dans le jardin du papetier : viens aider ces bestioles magiques à s’envoler !

(Atelier en autonomie de découpage, accessible dès 3 ans).

Atelier papier à la suite de la visite guidée.

Réservation conseillée par téléphone ou en ligne..

2023-10-22 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Route de Varennes

Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



During the All Saints’ Day vacations, come and make your own magic paper!

After a guided tour of the mill (2.30pm and 4.30pm), put into practice what you’ve learned from the guide and make your own magic paper.

From leaves with inclusions and Halloween shapes (choose a wide smile, bulging eyes or a hooked nose!) to small paper shapes for hanging, there’s something for every magic apprentice!

Mysterious paper bats are set up in the paper-maker?s garden: come and help these magical creatures take flight!

(Independent paper-cutting workshop for children aged 3 and over).

Paper workshop following the guided tour.

Reservations recommended by phone or online.

Durante las vacaciones de Todos los Santos, ¡ven a fabricar tu propio papel mágico!

Tras la visita guiada al molino (14.30 y 16.30 h), ponga en práctica lo aprendido con el guía y fabrique su propio papel mágico.

Desde hojas con inclusiones y formas de Halloween (¡elige una amplia sonrisa, ojos saltones o una nariz ganchuda!) hasta pequeñas formas de papel para colgar, ¡hay algo para cada aprendiz de magia!

Misteriosos murciélagos de papel se instalan en el jardín del papelero: ¡ven y ayuda a estas criaturas mágicas a volar!

(Taller independiente de recorte de papel para niños a partir de 3 años).

Taller de papel tras la visita guiada.

Se recomienda reservar por teléfono o en línea.

In den Allerheiligenferien kannst du dein eigenes Zauberpapier herstellen!

Nach der Führung durch die Mühle (14:30 und 16:30 Uhr) kannst du das, was du mit dem Führer gelernt hast, in die Praxis umsetzen und dein eigenes Zauberpapier herstellen.

Blätter mit Einschlüssen und Halloween-Formen (wähle ein breites Grinsen, Glubschaugen oder eine Hakennase!) oder kleine Papierformen für Aufhängungen – hier ist für jeden Zauberlehrling etwas dabei!

Im Garten des Papierherstellers werden geheimnisvolle Papierfledermäuse aufgestellt: Hilf diesen magischen Tieren beim Wegfliegen!

(Selbstständiger Workshop zum Ausschneiden, zugänglich ab 3 Jahren).

Papierworkshop im Anschluss an die Führung.

Reservierung per Telefon oder online empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides