Voyage route de Vannes : Exposition Route de Vannes, 15 septembre 2022, Saint-Herblain. Voyage route de Vannes : Exposition 15 – 25 septembre Route de Vannes Exposition de photos grands formats sur les vitrines, les façades, les clôtures et le mobilier urbain, évoquant l’évolution de la Route de Vannes à travers le temps. Route de Vannes Nantes, Orvault, Saint Herblain Sillon de Bretagne Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.routedevannes.com/voyageroutedevannes/ »}, {« link »: « http://www.routedevannes.com/voyageroutedevannes/journees-du-patrimoine/ »}]

https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_de_Vannes C’est à travers le site internet http://www.routedevannes.com/voyageroutedevannes/ que l’Association de la Route de Vannes raconte l’histoire de cet axe majeur de l’agglomération nantaise.

Pour les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, Voyage Route de Vannes partage une partie de sa galerie de photos historiques, en grands formats sur les vitrines, les façades, les panneaux publicitaires, les clôtures et le mobilier urbain, depuis Sainte Thérèse jusqu’à la Béhinière. Une exposition tout en souvenirs et en émotions qui nous rappelle que ce lieu de vie est le témoin de l’évolution de la ville depuis 60 ans.

Une déambulation à vélo est recommandée pour profiter pleinement de l’exposition.

Programme complet sur: http://www.routedevannes.com/voyageroutedevannes/journees-du-patrimoine/

