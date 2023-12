À la table des brasseurs bretons : salon des bières artisanales bretonnes, 2e édition Route de Valy-Lédan Saint-Divy Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17 22:00:00 . Un évènement convivial pour mettre en avant les brasseurs locaux et vous faire découvrir des bières des 5 départements bretons ! 21 stands de brasseurs bretons vous attendent sur place :

1-Brasserie La Maison Blanche, 44 Machecoul

2- Brasserie L’Urbaine, 29 Brest

3- Brasserie Poèm, 29 Brest

4- Brasserie Chiendent, 29 Bannalec

5- Le Grain du Ponant, 29 Riec sur Belon

6- Brasserie Coreff, 29 Carhaix

7- Brasserie Toums, 44 Nantes

8- Brasserie Arvarus, 29 Ploumoguer

9- Bock à l’Ouest, 22 Plaintel

10- Brasserie du Scorff, 56 Cleguer

11- Brasserie O’Taquet, 29 Crozon

12- Lorch, 44 Nozay

13- Alchimistes ivres, 22 Broons

14- Kerampont, 22 Lannion

15- Yermadbier, 56 Locmiquelic

16- L’Esk’Ale, 44 Kermascleden

17- Brasserie Apicole, 29 Lannedern

18 -Brasserie Cezon, 29 Landeda

19- Brasserie du Baril, 29 Brest

20- F-Orge, 29 Plouarzel

21- Brasserie Da Gousket, 29 Saint Thegonnec Un stand de restauration (crêpes complètes, crêpes sucrés, gâteaux, bonbons, boissons sans alcool…).

Un stand de prévention disponible pour aider et conseiller.

Un animateur diplômé d’État pour occuper vos enfants entre 6 et 12 ans. .

Route de Valy-Lédan Salle polyvalente

Saint-Divy 29800 Finistère Bretagne

