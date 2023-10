14ème salon de la gastronomie Route de Valréas La Baume-de-Transit, 18 novembre 2023, La Baume-de-Transit.

La Baume-de-Transit,Drôme

L’association Moult Anim propose tout un week-end pour les gourmands et gourmets. Dégustation chez tous les producteurs..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 19:00:00. .

Route de Valréas Salle des fêtes

La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Moult Anim association offers a whole weekend for gourmets. Tastings at all the producers.

La asociación Moult Anim ofrece todo un fin de semana para gourmets. Degustaciones en todos los productores.

Der Verein Moult Anim bietet ein ganzes Wochenende für Feinschmecker und Gourmets. Kostproben bei allen Produzenten.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence