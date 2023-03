Fêtes de pâques – chasse aux oeufs Route de Valréas Grignan Grignan Catégories d’Évènement: Drôme

Grignan

Fêtes de pâques – chasse aux oeufs
Route de Valréas, 9 avril 2023, Grignan
La petite tuillière
Village provençal miniature

2023-04-09 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-09 12:00:00 12:00:00

Route de Valréas La petite tuillière

Grignan

Des œufs à trouver ! Un jeu de piste avec des lots à gagner. De nombreux cadeaux pour les enfants !
levillageminiaturedegrignan@orange.fr
+33 4 75 46 91 68
http://www.village-miniature.fr/

