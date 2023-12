VISITE SYMBO – LUNEL-VIEL Route de Valergues Lunel-Viel Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-02-03 12:00:00 JOURNEES MONDIALES DES ZONES HUMIDES – SYMBO- LUNEL-VIEL.

• Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides, le Symbo, en partenariat avec la Commune de Lunel-Viel, propose le samedi 3 février une sortie découverte du site du Dardaillon Ouest renaturé : objectifs des travaux, zones humides et services rendus…

Rendez-vous au Dardaillon ouest sur le chemin des 3 ponts (ou route de Valergues) à 10 heures.

A l’issue de cette balade, un verre de l’amitié sera offert par la Mairie.

Renseignements au 07 84 71 91 89 .

Route de Valergues

Lunel-Viel 34400 Hérault Occitanie

