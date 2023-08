FASCINANT WEEK-END – ASSEMBLAGE DU MOSSON VALLEY RIVER DE LA JASSE Route de Vailhauques Combaillaux, 20 octobre 2023, Combaillaux.

Combaillaux,Hérault

Armés d’éprouvettes, de pipettes et de verres à dégustation, vous créerez avec Bruno Le Breton, propriétaire vigneron et Damien Michel, maître de chai, le nouvel assemblage de la cuvée Mosson Valley River 2023, un vin blanc 100% Chardonnay. Glissez-vous dans la peau d’un œnologue et dégustez avec nous les barriques neuves en fin d’élevage afin de définir l’assemblage du nouveau millésime ! .

2023-10-20 19:30:00 fin : 2023-10-20 22:00:00. EUR.

Route de Vailhauques

Combaillaux 34980 Hérault Occitanie



Armed with test tubes, pipettes and tasting glasses, you’ll work with owner-winemaker Bruno Le Breton and cellar master Damien Michel to create the new blend for Mosson Valley River 2023, a 100% Chardonnay white wine. Slip into the shoes of a ?nologist and taste with us the new barrels at the end of the aging process to define the new vintage’s blend!?????

Armado con probetas, pipetas y copas de cata, trabajará con Bruno Le Breton, enólogo propietario, y Damien Michel, maestro de bodega, para crear el nuevo ensamblaje de Mosson Valley River 2023, un vino blanco 100% Chardonnay. Póngase en la piel de un nólogo y acompáñenos en la cata de las nuevas barricas al final del proceso de envejecimiento para definir el ensamblaje de la nueva añada.?????

Mit Reagenzgläsern, Pipetten und Verkostungsgläsern bewaffnet, kreieren Sie gemeinsam mit dem Winzer Bruno Le Breton und dem Kellermeister Damien Michel die neue Assemblage für die Cuvée Mosson Valley River 2023, einen Weißwein aus 100 % Chardonnay. Schlüpfen Sie in die Rolle eines ?nologen und verkosten Sie mit uns die neuen Barriques am Ende des Ausbaus, um die Assemblage des neuen Jahrgangs zu bestimmen!?????

2023-08