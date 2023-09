Exposition de dinosaures Route de Turpenay Chinon, 30 septembre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

L’exposition de dinosaures arrive chez vous à Chinon pour la première fois, le T.Rex en taille réel et robotisé ! Nos dinosaures prendrons place pour vos enfants, chacun accompagné de panneaux explicatifs sur leur mode de vie ainsi que leur nourriture..

Dimanche 2023-09-30 14:30:00 fin : 2023-10-01 18:30:00. 8 EUR.

Route de Turpenay

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The dinosaur exhibition comes to Chinon for the first time, with a life-size, robotized T.Rex! Our dinosaurs will be on display for your children, each with explanatory panels on how they lived and what they ate.

La exposición de dinosaurios llega por primera vez a Chinon, con un T.Rex robótico de tamaño natural Nuestros dinosaurios estarán a disposición de sus hijos, acompañados de paneles explicativos sobre su modo de vida y su alimentación.

Die Dinosaurierausstellung kommt zum ersten Mal zu Ihnen nach Chinon, der T.Rex in Originalgröße und mit Robotern! Unsere Dinosaurier werden für Ihre Kinder Platz nehmen, jeder begleitet von Schildern, die ihre Lebensweise und ihre Nahrung erklären.

Mise à jour le 2023-09-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme