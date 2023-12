La forêt enchantée d’avant Noël – Yoga & méditation Route de Trouville Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur La forêt enchantée d’avant Noël – Yoga & méditation Route de Trouville Honfleur, 19 décembre 2023, Honfleur. Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 17:30:00

fin : 2023-12-19 20:00:00 Cette parenthèse enchantée va vous faire entrer dans un univers féerique comme une immersion en forêt et vous faire voyager le temps d’une soirée. Cette forêt enchantée nous l’avons imaginée lumineuse, magique et pleine de ressources. 3 temps : -Un temps conté debout avec des postures de yoga dans cette forêt en lien avec la nature, la magie et la nuit juste le temps d’un conte merveilleux qui sera lu. -Un temps assis pour observer et contempler ce qu’on voit autour de soi, tout en sensation autour des 5 sens tout en méditant. -Un temps allongé plus intérieur où l’on visualise les choses. Les bougies de l’extérieur sont à l’intérieur de nous et illuminent tout pour activer l’énergie en soi. Un véritable voyage intérieur. Dégustation d’infusions offertes par la Chaumière Stephanie & Vanessa sont installées au sein du cabinet Inspire en plein centre de Deauville. >> Stéphanie pratique la relaxation, l’hypnose et le reiki (tél 06 10 30 68 49) >> Vanessa pratique le Yoga, les massages et les bols tibétains (tél 06 61 75 84 42).

Route de Trouville

Honfleur 14600 Calvados Normandie

