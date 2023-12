Le musee éphémère – Marti’arts Route de Tout-Vent Martillac, 1 décembre 2023, Martillac.

Martillac,Gironde

Venez découvrir l’exposition annuelle proposé par l’association MARTI’ARTS le samedi 6 avril à la salle multisport (stade) de Martillac.

Quelques 60 exposants dans différentes pratiques plastique ( huile, acrylique, pastel, dessin, sculptures …).

Plusieurs prix sont décernés par un jury indépendant , il y a également un prix remis par la municipalité et un prix coup de cœur de l’association !.

Route de Tout-Vent salle multisport – stade

Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the annual exhibition proposed by the MARTI’ARTS association on Saturday April 6 at the Salle multisport (stade) in Martillac.

Some 60 exhibitors in a variety of plastic arts (oil, acrylic, pastel, drawing, sculpture, etc.).

Several prizes are awarded by an independent jury, and there’s also a prize awarded by the municipality and a « coup de c?ur » prize awarded by the association!

Venga a descubrir la exposición anual organizada por la asociación MARTI’ARTS el sábado 6 de abril en el pabellón polideportivo (estadio) de Martillac.

Unos 60 expositores en diversas prácticas plásticas (óleo, acrílico, pastel, dibujo, escultura…).

Un jurado independiente concede varios premios, además de un premio municipal y un premio « coup de cœur » de la asociación

Entdecken Sie die jährliche Ausstellung, die der Verein MARTI’ARTS am Samstag, den 6. April in der Multisporthalle (Stadion) von Martillac anbietet.

Etwa 60 Aussteller stellen ihre Werke in verschiedenen Techniken aus (Öl, Acryl, Pastell, Zeichnung, Skulpturen …).

Es werden mehrere Preise von einer unabhängigen Jury vergeben, außerdem gibt es einen Preis der Stadtverwaltung und einen Preis des Vereins!

