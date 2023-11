Loto Route de Tout-Vent Martillac, 25 novembre 2023, Martillac.

Martillac,Gironde

Loto de l’association Martillac Loisirs avec de nombreux lots !

Bons d’achat de 20€, 30€, 50€, 150€, 200€ ET 500€

ainsi qu’un un lot surprise de 100€

+ lots de viande, vins, jambon…

Ouverture des portes à 19h

Restauration sur place.

Route de Tout-Vent Salle de Tout Vent

Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Martillac Loisirs association bingo with lots of prizes!

Vouchers worth 20?, 30?, 50?, 150?, 200? AND 500?

plus a surprise prize of 100?

+ lots of meat, wine, ham…

Doors open at 7pm

Catering on site

Bingo de la asociación Martillac Loisirs ¡con muchos premios!

Vales por valor de 20?, 30?, 50?, 150?, 200? Y 500?

así como un premio sorpresa de 100?

+ lotes de carne, vino, jamón…

Apertura de puertas a las 19:00

Catering in situ

Lotto des Vereins Martillac Loisirs mit vielen Preisen!

Gutscheine im Wert von 20?, 30?, 50?, 150?, 200? und 500?

sowie ein Überraschungspaket im Wert von 100?

+ Fleisch, Wein, Schinken…

Die Türen werden um 19 Uhr geöffnet

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Montesquieu