Landes . 8 8 EUR Cet élevage de vaches de course landaise, spécialisé dans les courses et les jeux taurins, propose une visite guidée de la ganaderia : promenade en carriole au milieu des vachettes et explication-démonstration de la course landaise par vidéo sur grand écran. Accueil 16h, départ visite 16h30. Cet élevage de vaches de course landaise, propose une visite guidée de la ganaderia en « carriole » au milieu des vachettes suivie d’une démonstration/explication en vidéo (grand écran). Accueil 16h, départ visite 16h30. +33 6 07 96 64 18 Ganaderia de Maynus © Anne Lanta / www.kreaphoto.com

