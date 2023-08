Coupe du monde ICF de canoë-kayak sprint Route de Torcy Vaires-sur-Marne, 30 août 2023, Vaires-sur-Marne.

Vaires-sur-Marne,Seine-et-Marne

Le stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne accueillera la coupe du monde ICF canoë-kayak sprint et paracanoë. Animations et temps d’échanges avec les sportifs seront proposés tout au long de la compétition..

2023-08-30 fin : 2023-09-01

Route de Torcy Stade nautique olympique d'Île de France

Vaires-sur-Marne 77360 Seine-et-Marne Île-de-France



The Olympic nautical stadium in Vaires-sur-Marne will host the ICF canoe-kayak sprint and paracanoe world cup. Entertainment and discussions with the athletes will take place throughout the competition.

El estadio náutico olímpico de Vaires-sur-Marne acogerá la Copa del Mundo de canoa-kayak sprint y paracanoe de la ICF. Durante toda la competición habrá espectáculos y la posibilidad de charlar con los atletas.

Das olympische Wassersportstadion in Vaires-sur-Marne ist Austragungsort des ICF Weltcups für Kanusprint und Paracanoe. Während des gesamten Wettkampfs werden Animationen und Zeit für den Austausch mit den Sportlern angeboten.

