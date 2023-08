Ball-Trap Route de Tendou Parranquet, 2 septembre 2023, Parranquet.

Parranquet,Lot-et-Garonne

L’association de chasse de Parranquet, l’ACCA, organise un ball-trap le weekend du 2 et 3 septembre en journée et en nocturne le samedi soir jusqu’à minuit.

Mise à disposition de 3 à 4 lanceurs pour les tireurs..

2023-09-02 fin : 2023-09-03 . EUR.

Route de Tendou

Parranquet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Parranquet hunting association, ACCA, is organizing a ball-trap on the weekend of September 2 and 3, during the day and at night on Saturday evening until midnight.

Shooters will be provided with 3 to 4 launchers.

La asociación de caza del Parranquet, la ACCA, organiza el fin de semana del 2 y 3 de septiembre una batida de bolas durante el día y la noche del sábado hasta medianoche.

Habrá de 3 a 4 lanzadores a disposición de los tiradores.

Der Jagdverein von Parranquet, die ACCA, organisiert am Wochenende des 2. und 3. September tagsüber ein Tontaubenschießen und am Samstagabend eine Nachtveranstaltung bis Mitternacht.

Bereitstellung von 3 bis 4 Wurfmaschinen für die Schützen.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Coeur de Bastides