OPEN CAVES – SOIRÉE FESTIVE AU DOMAINE DE FLANDRY Route de Taich Limoux, 5 juillet 2023, Limoux.

Limoux,Aude

Open caves au Domaine de Flandry.

Soirée musicale autour de nos meilleures cuvées de bulles et de vins.

Vente au verre, restauration sur place.

2023-07-05 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-05 01:00:00. .

Route de Taich

Limoux 11300 Aude Occitanie



Open caves at Domaine de Flandry.

Musical evening around our best vintages of bubbles and wines.

Sale by the glass, catering on the spot

Cuevas abiertas en Domaine de Flandry.

Velada musical en torno a nuestras mejores cosechas de burbujas y vinos.

Venta por copas, catering in situ

Offene Weinkeller in der Domaine de Flandry.

Musikalischer Abend rund um unsere besten Blasen- und Weincuvées.

Glasverkauf, Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-05-24 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin