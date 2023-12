Marché de Noël Route de Tabanac Le Tourne, 4 décembre 2023, Le Tourne.

Le Tourne,Gironde

Un Noël sur l’Arterre ! Venez vous réchauffer avec un vin chaud au marché des créateurs..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 20:00:00. EUR.

Route de Tabanac

Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas on the Arterre! Come and warm up with mulled wine at the creators’ market.

¡Navidad en Arterre! Ven a calentarte con vino caliente al mercado de artistas.

Ein Weihnachtsfest auf der Arterre! Wärmen Sie sich mit einem Glühwein auf dem Markt der Kunsthandwerker.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT de l’Entre-deux-Mers