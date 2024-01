Les bâches ouvertes de La Gare 126 Route de Sully Les Bordes, dimanche 14 avril 2024.

Les Bordes Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-04-14 11:00:00

fin : 2024-04-14

– par la Gare 126 –

– dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully –

11h30 : Inauguration suivie d’un apéro-concert – 12h30 : Repas partagé sous abri – 14h : Exposition de peintures par Isabelle Rebourg – 15h : Animation close-up – 16h : Spectacle Cabaret avec la Compagnie Etinc’elles à la danse, Victoria Williams, transformiste, Kenjys à la chanson et au hula hoop, Carline au tissu aérien et Séverine et André Demoussis pour le burlesque.

Route de Sully

Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire lagare126@gmail.com



