Marché de Noël Route de St-Pal Usson-en-Forez, 10 décembre 2023, Usson-en-Forez.

Usson-en-Forez,Loire

Venez déambuler au marché de noël où vous trouverez de nombreux stands artisanaux et produits du terroir.

Visite du père noël, buvette et naimations.

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Route de St-Pal Salle polyvalente

Usson-en-Forez 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and stroll through the Christmas market where you will find many craft stands and local products.

Visit of Santa Claus, refreshments and naimations

Venga a pasear por el mercado de Navidad, donde encontrará numerosos puestos de artesanía y productos locales.

Visita de Papá Noel, refrescos y naimes

Schlendern Sie über den Weihnachtsmarkt, auf dem Sie zahlreiche Stände mit Kunsthandwerk und regionalen Produkten finden.

Besuch des Weihnachtsmanns, Erfrischungsstände und Unterhaltung

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Loire Forez