Pêche de l’Etang communal route de St Michel Rosnay, 3 décembre 2023, Rosnay.

Rosnay,Indre

Pêche de l’étang communal avec vente de poissons sur place..

Dimanche 2023-12-03 08:30:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

route de St Michel

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire



Fishing in the local pond, with fish for sale on site.

Pesca en el estanque local, con venta de pescado in situ.

Angeln aus dem Gemeindeteich mit Fischverkauf vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-11 par Destination Brenne