Cinéma chez Nous : « 5 hectares » Route de Soulievres Airvault, mardi 6 février 2024.

Airvault Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06

fin : 2024-02-06

Le Centre Socio Culturel propose la diffusion d’un film un mardi sur deux, à la salle des fêtes de Soulièvres. Le mardi6 février, le film « 5 hectares » sera projeté à 20 h 30, un film d’Émilie Deleuze, avec Lambert Wilson, Marina Hands…

Résumé : Qu’est-ce qui conduit un homme à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville.

Le Centre Socio Culturel propose la diffusion d’un film un mardi sur deux, à la salle des fêtes de Soulièvres. Le mardi6 février, le film « 5 hectares » sera projeté à 20 h 30, un film d’Émilie Deleuze, avec Lambert Wilson, Marina Hands…

Résumé : Qu’est-ce qui conduit un homme à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville.

.

Route de Soulievres

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par CC Airvaudais Val du Thouet