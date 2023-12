Cinéma chez Nous : « Les trois mousquetaires : Milady » Route de Soulievres Airvault, 23 janvier 2024, Airvault.

Airvault Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23

fin : 2024-01-23

Le Centre Socio Culturel propose, un mardi sur deux, la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. « Les trois Mousquetaires : Milady » sera diffusé à 20 h 30, un film de Martin Bourboulon, avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Lyna Khoudri, Eva Green… Constance Bonacieux est enlevée sous les yeux de d’Artagnan. Dans une quête effrénée pour la sauver, le jeune mousquetaire est contraint de s’allier à la mystérieuse Milady de Winter. Alors que la guerre est déclarée, Athos, Porthos et Aramis ont déjà rejoint le front. Par ailleurs, un terrible secret du passé va briser toutes les anciennes alliances..

.

Route de Soulievres

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par CC Airvaudais Val du Thouet