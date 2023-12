Cinéma chez Nous : « Napoléon » Route de Soulievres Airvault, 9 janvier 2024 07:00, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel propose la diffusion d’un film un mardi sur deux, à la salle des fêtes de Soulièvres. « Napoléon » sera projeté à 20 h 30, film de Ridley Scott, avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby… Résumé : Les origines de Napoléon et de son ascension aussi impitoyable que rapide, depuis sa promotion à l’époque de la Révolution jusqu’à ses derniers jours, à travers le prisme de sa relation addictive et explosive avec sa femme et unique amour, Joséphine..

2024-01-09

Route de Soulievres

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every other Tuesday, the Centre Socio Culturel screens a film at the Soulièvres village hall. « Napoleon » by Ridley Scott, starring Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby… will be shown at 8.30pm. Summary: The origins of Napoleon and his rapid, ruthless rise from promotion at the time of the Revolution to his final days, through the prism of his explosive, addictive relationship with his wife and one true love, Josephine.

El Centre Socio Culturel proyecta una película cada dos martes en la sala de fiestas de Soulièvres. « Napoleón » de Ridley Scott, protagonizada por Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby, se proyectará a las 20.30 h. Resumen: Los orígenes de Napoleón y su ascenso, tan despiadado como rápido, desde su ascenso en la época de la Revolución hasta sus últimos días, a través del prisma de su relación adictiva y explosiva con su esposa y único amor, Josefina.

Das Centre Socio Culturel bietet jeden zweiten Dienstag im Festsaal von Soulièvres die Ausstrahlung eines Films an. « Napoleon » wird um 20.30 Uhr gezeigt, ein Film von Ridley Scott mit Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby… Zusammenfassung: Die Ursprünge Napoleons und sein ebenso gnadenloser wie rasanter Aufstieg, von seiner Beförderung während der Revolutionszeit bis zu seinen letzten Tagen, durch das Prisma seiner süchtig machenden und explosiven Beziehung zu seiner Frau und einzigen Liebe Josephine.

