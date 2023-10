Cinéma chez Nous : « Bernadette » Route de Soulievres Airvault, 14 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel propose régulièrement la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Le mardi 14 novembre,le film « Bernadette » sera projeté à 20 h 30, un film de Léa Domenach, avec Catherine Deneuve, Michel Vuillermoz, Denis Podalydès, Sara Giraudeau, Laurent Stocker, Lionel Abelanski, Olivier Breitman, François Vincentelli, Artus… Résumé : Quand elle arrive à l’Elysée, Bernadette Chirac s’attend à obtenir enfin la place qu’elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l’ombre de son mari pour qu’il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . .

Route de Soulievres

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Centre Socio Culturel regularly organizes film screenings at the Soulièvres village hall. On Tuesday, November 14, the film « Bernadette » will be shown at 8:30 p.m., directed by Léa Domenach and starring Catherine Deneuve, Michel Vuillermoz, Denis Podalydès, Sara Giraudeau, Laurent Stocker, Lionel Abelanski, Olivier Breitman, François Vincentelli, Artus… Summary When she arrives at the Elysée Palace, Bernadette Chirac expects to finally get the place she deserves, having always worked in her husband?s shadow to make him president. Shunned as being too old-fashioned, Bernadette decided to take her revenge by becoming a key media figure.

El Centre Socio Culturel proyecta regularmente una película en la sala de fiestas de Soulièvres. El martes 14 de noviembre, a las 20.30 horas, se proyectará la película « Bernadette », dirigida por Léa Domenach y protagonizada por Catherine Deneuve, Michel Vuillermoz, Denis Podalydès, Sara Giraudeau, Laurent Stocker, Lionel Abelanski, Olivier Breitman, François Vincentelli, Artus… Resumen Cuando llega al Elíseo, Bernadette Chirac espera ocupar por fin el lugar que se merece, después de haber trabajado siempre a la sombra de su marido para convertirlo en Presidente. Rechazada por demasiado anticuada, Bernadette decide vengarse convirtiéndose en una figura clave de los medios de comunicación.

Das Centre Socio Culturel bietet regelmäßig die Ausstrahlung eines Films im Festsaal von Soulièvres an. Am Dienstag, den 14. November, wird um 20.30 Uhr der Film « Bernadette » gezeigt, ein Film von Léa Domenach, mit Catherine Deneuve, Michel Vuillermoz, Denis Podalydès, Sara Giraudeau, Laurent Stocker, Lionel Abelanski, Olivier Breitman, François Vincentelli, Artus…. Zusammenfassung: Als Bernadette Chirac in den Elysée-Palast einzieht, erwartet sie, endlich den Platz zu bekommen, den sie verdient. Sie hat immer im Schatten ihres Mannes gearbeitet, um ihn zum Präsidenten zu machen. Bernadette wurde als zu altmodisch abgetan und beschloss, sich zu rächen, indem sie zu einer unumgänglichen Medienfigur wurde.

Mise à jour le 2023-10-19 par CC Airvaudais Val du Thouet