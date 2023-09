Cinéma chez Nous : « Un métier sérieux » Route de Soulievres Airvault, 16 octobre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel propose régulièrement la diffusion d’un film à 20 h 30, à la salle des fêtes de Soulièvres. Le lundi 16 octobre : « Un métier sérieux », un film de Thomas Lilti,

avec Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin, William Lebghil… Résumé : C’est la rentrée. Une nouvelle année scolaire commence au collège où se retrouvent Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d’enseignants engagés et soudés. Ils sont rejoints par Benjamin, jeune professeur remplaçant sans expérience et rapidement confronté aux affres du métier. A leur contact, il va découvrir combien la passion de l’enseignement demeure vivante au sein d’une institution pourtant fragilisée..

2023-10-16 fin : 2023-10-16 . .

Route de Soulievres

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Centre Socio Culturel regularly screens a film at 8:30 pm in the Soulièvres village hall. Monday, October 16: « Un métier sérieux », a film by Thomas Lilti,

with Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin, William Lebghil… Summary: Back to school. A new school year begins at the college, where Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix and Sofiane, a committed and close-knit group of teachers, meet. They are joined by Benjamin, a young, inexperienced substitute teacher who is quickly confronted with the trials and tribulations of his job. Through their contact, he discovers how passion for teaching is still alive and well in a fragile institution.

El Centre Socio Culturel proyecta regularmente una película a las 20.30 h en la sala de fiestas de Soulièvres. Lunes 16 de octubre: « Un métier sérieux », película de Thomas Lilti,

con Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin, William Lebghil… Resumen Es la vuelta al cole. Comienza un nuevo curso en el collège, donde se reúnen Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix y Sofiane, un grupo de profesores comprometidos y muy unidos. A ellos se une Benjamin, un joven e inexperto profesor sustituto que se enfrenta rápidamente a las pruebas y tribulaciones de su trabajo. A través de su contacto con ellas, descubrirá hasta qué punto la pasión por la enseñanza sigue viva en una institución que, sin embargo, se encuentra en un estado frágil.

Das Centre Socio Culturel bietet regelmäßig die Ausstrahlung eines Films um 20.30 Uhr im Festsaal von Soulièvres an. Am Montag, den 16. Oktober: « Un métier sérieux », ein Film von Thomas Lilti,

mit Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin, William Lebghil… Zusammenfassung: Es ist Schulbeginn. Ein neues Schuljahr beginnt am Collège, wo sich Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix und Sofiane, eine Gruppe von engagierten und eng verbundenen Lehrern, zusammenfinden. Zu ihnen gesellt sich auch Benjamin, ein junger, unerfahrener Vertretungslehrer, der schnell mit den Tücken des Berufs konfrontiert wird. Er wird feststellen, dass die Leidenschaft für das Unterrichten in einer geschwächten Institution noch immer lebendig ist.

Mise à jour le 2023-09-21 par CC Airvaudais Val du Thouet