Cinéma chez Nous : « Marinette » Route de Soulievres Airvault, 2 octobre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel propose régulièrement la diffusion d’un film à 20 h 30, à la salle des fêtes de Soulièvres. Le lundi 2 octobre : « Marinette », un film de Virginie Verrier, avec : Garance Marillier, Emilie Dequenne… Résumé : Marinette Pichon a le foot dans la peau dès son plus jeune âge. Élevée par une mère courageuse qui doit faire face à un mari violent, elle surmonte les difficultés et se forge une détermination sans faille. Alors qu’elle mène de front petits boulots et carrière sportive, elle est sélectionnée en équipe de France puis repérée par un grand club américain. Marinette débarque alors avec sa mère aux Etats-Unis, poursuivant le rêve de devenir la meilleure joueuse du monde..

2023-10-02 fin : 2023-10-02 . .

Route de Soulievres

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Centre Socio Culturel regularly screens a film at 8:30 pm in the Soulièvres village hall. Monday October 2: « Marinette », a film by Virginie Verrier, with : Garance Marillier, Emilie Dequenne… Summary: Marinette Pichon has had soccer under her skin from an early age. Raised by a courageous mother with a violent husband, she overcomes difficulties and forges unfailing determination. While juggling her odd jobs with her sporting career, she was selected for the French national team and then spotted by a major American club. Marinette moved to the United States with her mother, pursuing her dream of becoming the best player in the world.

El Centre Socio Culturel proyecta regularmente una película a las 20.30 h en la sala del pueblo de Soulièvres. Lunes 2 de octubre: « Marinette », una película de Virginie Verrier, con : Garance Marillier, Emilie Dequenne… Resumen Marinette Pichon lleva el fútbol bajo la piel desde muy pequeña. Criada por una madre valiente que tuvo que hacer frente a un marido violento, superó las dificultades y forjó una determinación inquebrantable. Mientras compaginaba trabajos esporádicos y una carrera deportiva, fue seleccionada para el equipo nacional francés y, a continuación, se fijó en ella un importante club estadounidense. Marinette llegó a Estados Unidos con su madre, persiguiendo su sueño de convertirse en la mejor jugadora del mundo.

Das Centre Socio Culturel bietet regelmäßig die Ausstrahlung eines Films um 20.30 Uhr im Festsaal von Soulièvres an. Am Montag, den 2. Oktober: « Marinette », ein Film von Virginie Verrier, mit : Garance Marillier, Emilie Dequenne. Zusammenfassung: Marinette Pichon hat den Fußball von klein auf in der Tasche. Aufgewachsen bei einer mutigen Mutter, die sich mit einem gewalttätigen Ehemann auseinandersetzen muss, überwindet sie Schwierigkeiten und entwickelt eine unbeugsame Entschlossenheit. Während sie sich mit Gelegenheitsjobs und einer Sportkarriere durchschlägt, wird sie in die französische Nationalmannschaft berufen und von einem großen amerikanischen Verein entdeckt. Marinette zieht mit ihrer Mutter in die USA und verfolgt den Traum, die beste Spielerin der Welt zu werden.

Mise à jour le 2023-09-21 par CC Airvaudais Val du Thouet