Festival le Rêve de l’Aborigène Route de Soulievres Airvault, 21 juillet 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Festival international de musique aborigène (didgeridoo, guimbarde et chant diphonique), le Rêve de l’Aborigène accueille chaque année de plus en plus de spectateurs venus des quatre coins du monde. Le Festival Le Rêve de l’Aborigène, c’est « 3 jours de découvertes musicales et culturelles, qui invitent les festivaliers à partager la conscience d’un autre monde possible à travers des conférences, des films, des animations et des rencontres associatives et humaines et ce, dans le respect de la Nature et de l’Humain ». (Source : l’association le Rêve de l’Aborigène). Réservation obligatoire, et sur le site uniquement..

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . .

Route de Soulievres

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An international festival of Aboriginal music (didgeridoo, jew’s harp and diphonic singing), Le Rêve de l’Aborigène welcomes more and more spectators each year from the four corners of the globe. The Festival Le Rêve de l?Aborigène is « 3 days of musical and cultural discoveries, inviting festival-goers to share their awareness of another possible world through conferences, films, events and associative and human encounters, all with respect for Nature and Humankind ». (Source: Le Rêve de l’Aborigène association). Reservations required, on site only.

Festival internacional de música aborigen (didgeridoo, arpa judía y canto difónico), Le Rêve de l’Aborigène acoge cada año a más espectadores procedentes de los cuatro puntos cardinales. El Festival Le Rêve de l’Aborigène son « 3 días de descubrimientos musicales y culturales, que invitan a los festivaleros a compartir su conciencia de otro mundo posible a través de conferencias, películas, actos y encuentros con asociaciones y seres humanos, todo ello en el respeto de la Naturaleza y la Humanidad ». (Fuente: asociación Le Rêve de l’Aborigène). Reserva obligatoria, sólo en la web.

Le Rêve de l’Aborigène ist ein internationales Festival für Aborigine-Musik (Didgeridoo, Maultrommel und diphonischer Gesang), das jedes Jahr mehr und mehr Zuschauer aus der ganzen Welt anzieht. Das Festival Le Rêve de l’Aborigène, das sind « 3 Tage voller musikalischer und kultureller Entdeckungen, die die Festivalbesucher dazu einladen, das Bewusstsein einer anderen möglichen Welt durch Konferenzen, Filme, Animationen und Begegnungen mit Vereinen und Menschen zu teilen, und zwar im Respekt vor der Natur und dem Menschen ». (Quelle: Association le Rêve de l’Aborigène). Reservierungen sind erforderlich und nur auf der Website möglich.

