Trail de la Vallée du Thouet, la Sarabande Route de Soulièvres Airvault, 25 juin 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Trois parcours proposés avec passage de gué et traversée de cours d’eau autour d’Airvault et du Thouet :

→ 26 kms : départ à 8 h, 14€

→ 15 kms : départ à 9 h, 12€

→ 9 kms : départ à 10 h, 9h

Une marche aura lieu à 10h10 (5€)

Evénement organisé par le Footing Airvaudais Trail.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Route de Soulièvres

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Three routes with fords and river crossings around Airvault and the Thouet:

? 26 kms: start at 8 am, 14?

? 15 kms: start at 9 am, 12?

? 9 kms: start at 10 am, 9 am

A walk will take place at 10:10 am (5?)

Event organized by Footing Airvaudais Trail

Tres recorridos con vados y cruces de ríos alrededor de Airvault y el Thouet:

? 26 kms: salida a las 8h, 14?

? 15 kms: salida a las 9 h, 12?

? 9 kms: salida a las 10 h, 9 h

A las 10.10 h tendrá lugar un paseo (5?)

Evento organizado por Footing Airvaudais Trail

Es werden drei Strecken mit Furtüberquerungen und Flussüberquerungen in der Umgebung von Airvault und dem Thouet angeboten:

? 26 kms: Start um 8 Uhr, 14?

? 15 kms: Start um 9 Uhr, 12 ?

? 9 kms: Start um 10 Uhr, 9 Uhr

Eine Wanderung findet um 10:10 Uhr statt (5?)

Organisiert von Footing Airvaudais Trail

Mise à jour le 2023-06-01 par CC Airvaudais Val du Thouet