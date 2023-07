Sortie découverte de la station de lagunage de Rochefort route de Soubise Rochefort, 18 juillet 2023, Rochefort.

Rochefort,Charente-Maritime

Un animateur LPO vous explique le rôle et le fonctionnement de ce site unique : traitement des eaux usées et observation des oiseaux sur les lagunes..

2023-07-18 10:00:00 fin : 2023-07-18 16:30:00. EUR.

route de Soubise

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Discovery visit of the lagoon plant, guided by a LPO ornithologist, to understand the role and functioning of this unique site : wastewater treatment and bird watching on the lagoons.

Una guía de LPO explica el papel y el funcionamiento de este lugar único: tratamiento de aguas residuales y observación de aves en las lagunas.

Entdeckungstour durch die Lagunenanlage, geleitet von einem LPO-Ornithologen, um die Rolle und Funktionsweise dieser einzigartigen Anlage zu verstehen : Abwasserbehandlung und Vogelbeobachtung in den Lagunen.

Mise à jour le 2023-07-17 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime