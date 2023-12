Sortie découverte de la station de lagunage de Rochefort route de Soubise Rochefort, 27 octobre 2023, Rochefort.

Rochefort Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-27 15:00:00

fin : 2023-10-27 16:30:00

Un animateur LPO vous explique le rôle et le fonctionnement de ce site unique : traitement des eaux usées et observation des oiseaux sur les lagunes..

route de Soubise

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-28 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime