EXPOSITION DENIS CARRIÈRE Route de Sorteilho Saint-Chinian, 2 décembre 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian,Hérault

La cave de Saint-Chinian présente une exposition des oeuvres de Denis Carrière

Vernissage le 2 décembre à 12h, avec apéritif et dégustation de vins.

2023-12-02 fin : 2024-02-29 . .

Route de Sorteilho

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



The Saint-Chinian winery presents an exhibition of works by Denis Carrière

Opening on December 2 at 12pm, with aperitif and wine tasting

La bodega Saint-Chinian presenta una exposición de la obra de Denis Carrière

Inauguración el 2 de diciembre a las 12.00 horas, con aperitivo y degustación de vinos

Der Weinkeller von Saint-Chinian präsentiert eine Ausstellung mit Werken von Denis Carrière

Vernissage am 2. Dezember um 12 Uhr, mit Aperitif und Weinprobe

