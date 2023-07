Stage d’initiation à la gravure et observation botanique Route de Sornac Saint-Setiers, 7 juillet 2023, Saint-Setiers.

Saint-Setiers,Corrèze

À travers une approche visuelle et sensorielle de la végétation foisonnante de l’arboretum, vous formerez votre œil en faisant des croquis gravés sur le vif et laisserez venir votre créativité en encrant et imprimant vos matrices à l’aide d’une presse. Vous réaliserez ainsi en trois jours dans un lieu inspirant et une ambiance détendue un petit livre imprimé regroupant vos diverses observations..

2023-07-07 fin : 2023-07-09 17:00:00. .

Route de Sornac

Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Through a visual and sensory approach to the arboretum’s abundant vegetation, you’ll shape your eye by making sketches engraved on the spot, and let your creativity flow by inking and printing your matrices on a press. In just three days, in an inspiring setting and relaxed atmosphere, you’ll produce a small printed book of your observations.

A través de un acercamiento visual y sensorial a la abundante vegetación del arboreto, entrenará su vista realizando bocetos grabados in situ y dejará fluir su creatividad entintando e imprimiendo sus matrices con una prensa. En tres días, en un entorno inspirador y un ambiente relajado, elaborará un pequeño libro impreso con sus observaciones.

Durch eine visuelle und sensorische Annäherung an die üppige Vegetation des Arboretums schulen Sie Ihr Auge, indem Sie Skizzen aus dem Stegreif anfertigen, und lassen Ihrer Kreativität freien Lauf, indem Sie Ihre Matrizen einfärben und mithilfe einer Presse drucken. In drei Tagen werden Sie an einem inspirierenden Ort und in einer entspannten Atmosphäre ein kleines gedrucktes Buch mit Ihren Beobachtungen erstellen.

