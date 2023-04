PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE L’ECART Route de Seuzey Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse Catégories d’Évènement: Lacroix-sur-Meuse

Meuse Lacroix-sur-Meuse . Portes ouvertes les 15 et 16 avril au domaine de l’écart. – Exposition métiers d’art et producteur du terroir

– Animations

– Musique d’ambiance

– Campement médiéval

– Rallye nature pour les enfants

– Eclosion d'œufs en direct Restauration le midi +33 9 75 76 36 62

