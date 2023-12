FRÉQUENCE GRENOUILLE Route de Sète Domaine du Grand clavelet Agde, 21 mars 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:00:00

fin : 2024-03-28 20:00:00

Venez découvrir la vie des amphibiens et le travail de préservation des gestionnaires. A la nuit tombée, partez à leur rencontre et laissez-vous guider par leurs chants..

La vie des amphibiens est passionnante!

A la nuit tombée, et accompagné(e)s, partez à leur rencontre en vous laissant guider de mare en mare par leurs chants si atypiques.

Route de Sète

Domaine du Grand clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie



